Мэр Горловки Иван Приходько вручил награду корреспонденту RT

сегодня в 13:02

Ее присудили за профессиональную деятельность и вклад в освещение событий в регионе.

Медаль Петра Горлова III степени вручается за значительные заслуги перед городом и его жителями. Роман Косарев неоднократно освещал события в Горловке и Донецкой Народной Республике.

Вручение награды прошло в торжественной обстановке. Мэр отметил вклад журналиста в информирование общественности о происходящем в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.