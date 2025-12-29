Мэр Горловки Иван Приходько вручил награду корреспонденту RT
Корреспондент Роман Косарев получил медаль Петра Горлова III степени
Корреспондент RT Роман Косарев награжден медалью имени Петра Горлова III степени. Награду ему вручил мэр Горловки Иван Приходько, сообщает RT.
Ее присудили за профессиональную деятельность и вклад в освещение событий в регионе.
Медаль Петра Горлова III степени вручается за значительные заслуги перед городом и его жителями. Роман Косарев неоднократно освещал события в Горловке и Донецкой Народной Республике.
Вручение награды прошло в торжественной обстановке. Мэр отметил вклад журналиста в информирование общественности о происходящем в регионе.
