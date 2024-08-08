Меньше трети петербуржцев в курсе о реформе высшего образования

Аналитики направления «Высшее образование» школы IT-профессий Skillfactory и многопрофильного маркетингового агентства uForce провели опрос и выяснили, что лишь 30% жителей Санкт-Петербурга знали о проводимой реформе высшего образования в России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Указанная реформа включает в себя три этапа: базовое, специализированное образование и аспирантура. На сегодняшний день инициатива работает в тестовом режиме и будет внедрена в вузах только в 2026 году.

Опрос показал, что 40% петербуржцев были в курсе нововведений, но при этом не вдавались в подробности. А треть респондентов осознала грядущие изменения лишь в ходе исследования.

«38% опрошенных занимают нейтральную позицию по поводу реформы, 15% не поддерживают изменения, а 27% считают их правильными», — уточнили специалисты.

Эксперты объяснили разные позиции горожан их конкретными приоритетами и ожиданиями. По словам исследователей, люди, которые одобрили реформу, заинтересованы глубоким изучением специальности.

Противники реформы, в свою очередь, опасаются рисков, связанных с увеличением нагрузки, стоимостью обучения и трудностями со сменой профессии, добавили аналитики.