Меньше недели осталось до конца голосования за подмосковные объекты благоустройства

В Подмосковье продолжается голосование за объекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». На сегодняшний день в нем уже приняли участие более 736 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, креативные общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Активнее всего в голосовании участвуют жители Краснознаменска, Фрязино, Домодедово, Зарайска, Бронниц, Орехово-Зуево и других муниципалитетов. Так, 27 тыс. человек выбрали Славянский бульвар в Подольске, еще 25,5 тыс. — Красковский карьер в Лобне.

В эту работу активно включились волонтеры — они помогают жителям поучаствовать в опросе в образовательных учреждениях, а также в общественных местах. Активисты объясняют правила голосования и рассказывают о проектах-участниках.

«Ровно неделя осталась до завершения голосования за объекты благоустройства. С первого дня проекта сделать свой выбор жителями помогали наши волонтеры. Более 3,8 тыс. активистов включились в работу на 288 точках по всему региону. На данный момент ребята привлекли к голосованию более 185 тыс. человек», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В этом году на выбор для благоустройства представлено 289 территорий в 54 округах Подмосковья. Голосование завершится 12 июня. Проголосовать могут все желающие жители региона старше 14 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.