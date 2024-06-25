«Меня обменяли, я в России»: опубликовано видео с освобожденными бойцами ВС РФ

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Минобороны показало видео с возвращенными из плена в Россию бойцами ВС РФ

Министерство обороны России показало в Telegram-канале первые минуты пребывания бойцов ВС РФ на родной земле. Их освободили из украинского плена и вернули домой.

Переговорные процессы ведомства с украинской стороной привели к освобождению 90 бойцов ВС РФ с подконтрольной киевскому режиму территории. В обмен на россиян Украине передали 90 военнослужащих ВСУ.

На опубликованных кадрах видно, как освобожденные бойцы улыбаются, обнимаются друг с другом и звонят близким, чтобы сообщить радостную новость.

«Привет, сестренка. Меня обменяли, я в России, все», — сказал один из бывших пленных.

Освобожденные россияне поблагодарили на видео всех, кто оказал содействие их возвращению домой. Минобороны отметило, что посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.