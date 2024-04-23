Менее половины россиян захотели поехать на дачу в майские праздники

Опрос: в майские праздники 39% россиян поедут на дачу, а 12% продолжат работать

Менее половины опрошенных россиян (39%) рассказали, что в майские праздники хотят отдохнуть за городом или отправиться на дачу. Почти каждый третий (29%) респондент не намерен покидать своего населенного пункта в длинные выходные, свидетельствует опрос соцсети «Одноклассники» и Lady Mail.ru.

Также 12% опрошенных заявили, что они продолжат работать даже в майские праздники. Только каждый 20-й россиянин в длинные выходные намерен отправиться за границу, 6% поедут в гости к близким, а 9% — в путешествие по России.

Среди россиян, планирующих поехать за город в майские праздники, каждый четвертый (26%) намерен жарить шашлыки. Работой в огороде или в саду займутся 22% опрошенных, а 17% намерены проводить время с семьей или друзьями.

Участие в исследовании приняли около 10 000 пользователей из разных регионов России.