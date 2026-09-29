Мемы 10-летней давности: воспитаннице детдома грозит тюрьма

В Туле 26-летнюю девушку обвинили в организации деятельности, направленной на склонение к самоубийству через интернет. Поводом стал паблик с мемами, который она вела в 2017 году. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Baza .

Девушка вела группу вместе с другим администратором еще в 2017 году. Там публиковались смешные и депрессивные мемы.

Летом прошлого года сообществом заинтересовался Роскомнадзор. Среди подписчиков якобы нашли школьника из Петербурга, который совершил суицид. Следствие связало контент паблика со смертью подростка.

Дело о доведении до суицида прекратили из-за недостатка доказательств, однако правоохранители все равно обратили внимание на паблик.

В феврале этого года девушку задержали и предъявили обвинение по статье об организации деятельности, направленной на побуждение к самоубийству, совершенной группой лиц по предварительному сговору с использованием интернета. Суд отправил ее в тульское СИЗО-1. Сейчас она ждет этапирования в Петербург.

Адвокат подозреваемой Иван Лялицкий заявил, что мемы публиковались почти 10 лет назад, когда девушке было 17 лет. Тогда она жила в детском доме и, по словам защиты, фактически была предоставлена сама себе. Кроме того, адвокат сообщает, что Минюст прежде признавал эти изображения шутками, а сроки давности по событиям 2017 года уже истекли.

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