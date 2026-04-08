Мемориалы и памятники в Подольске приведут в порядок ко Дню Победы

В городском округе все памятники и мемориалы приведут в нормативное состояние после зимнего периода. Места, посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории очистят, отремонтируют и отполируют мраморные плиты, обновят ограждения и клумбы и проведут покрасочные работы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Перечень работ составлен индивидуально по каждому памятнику. Благоустройство территорий мемориальных комплексов также включает в себя работы по озеленению, освещению, установлению лавочек и урн. Также продолжится работа по оснащению памятников и мемориалов камерами системы «Безопасный регион».

Сохранение памяти о героическом прошлом страны, а также создание достойных условий для почитания памяти павших за Родину героев — один из важнейших приоритетов. Но, к сожалению, памятные объекты нередко становятся жертвами вандализма.

Российское законодательство предусматривает строгую ответственность за вандализм, особенно в отношении объектов, увековечивающих память о защитниках Отечества:

— за мелкие нарушения — административная ответственность по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство»;

— за осквернение и повреждение воинских захоронений, памятников, обелисков и других мемориальных сооружений— уголовная ответственность по ст. 214 Уголовного кодекса РФ — до 3 лет лишения свободы.

Важно бережно относиться к историческому наследию, защите исторической правды и противодействия попыткам ее искажения.

Если вы стали свидетелем любых фактов вандализма в отношении памятников и мемориалов, посвященных героям Великой Отечественной войны, необходимо оперативно сообщать о произошедших случаях в правоохранительные органы по номерам дежурных частей: УМВД: 8(4967)63-02-63, 8(4967) 63-02-71. УФСБ: 8(4967) 57-25-70. Росгвардия: 8(4967) 63-74-76.

Ране губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.