Мемориальный комплекс «Аллея памяти» обновят в Щелкове ко Дню Победы

Ранее на одном из еженедельных совещаний с администрацией и городскими службами глава округа Щелково Андрей Булгаков рассказал, что все памятники и мемориальные комплексы округа планируется привести в порядок к празднованию Дню Победы. Однако мемориальный комплекс «Аллея памяти» ждут значительные изменения, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы по обновлению комплекса будут включать в себя создание новых пешеходных дорожек, замену старых бортовых камней, обновление тротуарной плитки, установку новых скамеек и урн для мусора, а также модернизацию освещения — замену старых светильников на современные.

Основная цель проекта — сделать территорию более удобной для горожан, чтобы она стала не только местом для прогулок, но и уютным уголком для отдыха.

Работы проводятся подрядной организацией под контролем специалистов из Министерства по содержанию территорий и жилищному надзору Московской области и должны быть завершены к маю этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.