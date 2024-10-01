Мемориальную доску участнику СВО Олегу Кириллову открыли в Балашихе

В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Олегу Кириллову. Ее установили на фасаде дома № 6 на улице Лесные поляны в микрорайоне Кучино, где жил рядовой, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Олег Кириллов родился в 1994 году. Учился в школе № 25, затем в Лицее в микрорайоне Железнодорожный. Окончил Железнодорожный техникум № 52, получив специальность помощник машиниста и слесарь ремонтного состава. Работал в моторвагонном депо «Железнодорожная».

Олег Кириллов отправился на СВО добровольцем в январе 2023 года. Воевал под Луганском. Погиб при исполнение воинского долга в апреле 2023 года. Ему было 29 лет.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Это ни с чем не сравнимая утрата и боль. Хочу попросить вас набраться сил, веры, чтобы пройти это трудное для всех нас время. Олег Кириллов — настоящий защитник Отечества, настоящий Герой нашей Родины. Вечная память», — сказал заместитель главы Балашихи Михаил Объедков.

У рядового в Балашихе остались мама, отчим, два брата и сестра.

Олег Кириллов награжден орденом Мужества посмертно.

Похоронен боец на Братском кладбище.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.