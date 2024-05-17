Мемориальную доску участнику СВО Александру Пекшеву открыли в Балашихе

Ее установили на фасаде дома № 8 на Советской улице, где жил ефрейтор.

«Мы собрались, чтобы открыть памятную доску Александру Сергеевичу. Хочу передать искренние слова соболезнования от лица администрации и главы городского округа Балашиха Сергея Юрова. Все мы знаем, что сегодня на территории Украины проходят боевые действия. Наши друзья, родственники, соседи служат в зоне специальной военной операции. Они сражаются с нацизмом и национализмом. К сожалению, иногда эта борьба проходит ценой собственной жизни. Все наши бойцы, все наши земляки — настоящие Герои. Вечная им слава и вечная память», — сказал замглавы Балашихи Дмитрий Варнавский.

Александр Пекшев родился в Москве в 1989 году. Учился в Оренбургской области, был призван на срочную службу, затем переехал в Балашиху. Работал на дерево-обрабатывающем заводе. В сентябре 2022 года добровольцем отправился на СВО. Погиб при выполнении воинского долга в мае 2023 года.

Собравшиеся почтили память участника СВО и возложили цветы к мемориальной доске.

Указом Президента Российской Федерации за проявленное мужество, защиту Родины, заслуги перед государством и народом Александр Пекшев посмертно награжден орденом Мужества. Дмитрий Варнавский передал награду родственникам и близким Героя.

Похоронен участник СВО на Дятловском кладбище.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.