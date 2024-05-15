Мемориальную доску Герою СССР Григорию Бояринову открыли в школе № 3 в Балашихе

В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров, сын и внучка Бояринова, а также учащиеся школы.

«Сегодня знаменательный день для города, для учебного учреждения. Открывается мемориальная доска в честь нашего героя Григория Ивановича Бояринова. Григорий Иванович посвятил всю свою жизнь служению Отечеству, выбрал этот путь сознательно, поступив в военное училище. Затем с первых дней Великой Отечественной войны принимал участие в разных должностях офицера, командира и прошел весь путь Великой Отечественной войны до самого ее окончания. Затем посвятил себя преподавательской деятельности, обучал офицеров, спецназовцев здесь, на Балашихинской земле. Делал это очень достойно, успешно, применяя свой профессиональный опыт в том числе и специальных операций, которые проводило наше государство на территории Афганской Народной Республики», — сказал Игорь Брынцалов.

Григорий Иванович прошел Великую Отечественную войну, был дважды ранен. В мирное время преподавал, внес огромный вклад в подготовку военных специалистов, руководил Курсами усовершенствования офицерского состава в Балашихе. Героически погиб 27 декабря 1979 года. Руководил штурмом резиденции главы Афганистана Амина в Кабуле. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно. В Запорожской области, где учился и отправился на фронт Герой, открыта школа № 27, которая носит имя Бояринова.

«У вас теперь есть город-побратим- город Акимовка в Запорожской области. Вас всех объединяет имя Григория Ивановича, и я думаю, что у вас будут крепкие, тесные связи. Знак, как символ того, что наше единение — это наша сила. И то, что мы все связаны с судьбой наших предков. Я хочу сегодня подарить вам вот этот бюст Григория Ивановича. Один из таких установлен в центре города Смоленска, второй — в центре города Мелитополя. Такая небольшая копия будет стоять в школе в городе Балашиха. Еще одна — в Акимовской школе», — сказал сын Григория Бояринова Андрей.

Школа № 3 в Павлино считается центром духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения в микрорайоне. Здесь создан комплексный музей «Наследие», организована активная поисковая и исследовательская работа по боевому пути Григория Бояринова. Жители микрорайона чтут память о своем учителе и наставнике. В 2017 году одну из улиц Балашихи назвали в честь Героя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.