Мемориальная доска директору школы открыта в Дубне

Мемориальная доска открыта в Дубне в память о Нине Петровне Халяпиной на школе № 2, которой она руководила 35 лет, сообщили в пресс-службе округа.

Дубненцы захотели создать этот знак памяти своими силами — на средства, собранные всем городским сообществом. И он стал символом их благодарности педагогу. К инициативе присоединились сотни людей.

Серьезно и доброжелательно смотрит Нина Петровна с мраморной памятной доски. Ее взгляд — отражение жизненной позиции. Целеустремленность, способность брать на себя ответственность, терпение — свойственные Нине Халяпиной черты. Об этом говорили на открытии мемориала коллеги, выпускники, учащиеся.

«С Ниной Петровной Халяпиной я познакомился, когда еще начинал работать в городской администрации Дубны заместителем главы. И знаю не понаслышке, что она была педагогом с большой буквы, отличным руководителем, которая отдавала себя своей работе полностью. Она всегда говорила: „Я служу людям“. Благодаря этому в школе были высокие достижения, здесь реализованы важные проекты, а главное, не прекращалась большая воспитательная работа. Установка мемориальной доски — это дань уважения руководителю, который любил и болел за детей, за школу, за город», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Нину Петровну вспоминают, как талантливого педагога исключительной работоспособности, яркого и искреннего человека. Она уделяла особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, именно она стала инициатором создания профильных кадетских классов в Дубне. За добросовестный труд и заслуги в воспитании подрастающего поколения была отмечена наградами, среди которых почетный знак губернатора «Благодарю», и почетный знак «За заслуги перед Дубной». В 1963 году Нина Петровна пришла сюда первоклассницей и осталась навсегда верна своей родной школе, прослужив ее директором 35 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ № 8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50–60 школ. И вот одна из них — СОШ № 8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.