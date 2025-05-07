Мемориал «Защитникам Отечества» открыли в Малаховке

сегодня в 15:19

На территории Московской государственной академии физической культуры в поселке Малаховка городского округа Люберцы открыли мемориал «Защитникам Отечества». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«В преддверии 80-летней годовщины Великой Победы с министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым, преподавателями и студентами Московской государственной академии физической культуры в Малаховке открыли мемориал „Защитникам Отечества“. История МГАФК неразрывно связана с историей нашего округа. С началом Великой Отечественной войны практически 90% педагогов и студентов отправились на фронт. А в корпусах академии базировались воинские части», — отметил Волков.

Глава округа добавил, что также на территории учебного заведения открыли бюст первому ректору Академии, фронтовику — Аркадию Никитичу Воробьеву. Его имя золотыми буквами вписано в мировую историю тяжелой атлетики.

«Благодарю ректора Николая Николаевича Чеснокова и его команду за бесценный вклад в сохранение истории!» — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начали начислять выплаты фронтовикам в преддверии Дня Победы.

«Как мы обещали, уже начаты выплаты всем нашим фронтовикам, тыловикам, всем нашим героям, дай Бог им всем здоровья», — сказал Воробьев.