Мем смешной, а статья уголовная: что грозит за фото переписки с чужого смартфона

За фото чужой переписки со смартфона в общественном транспорте может грозить реальная статья, сообщил РИАМО руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Пользователи социальных сетей часто выкладывают фотографии, когда в метро, автобусах, кто-то краем глаза заметил забавную переписку на экране смартфона другого пассажира. Юрист отметил, что в таком случае может наступать ответственность по ст. 137 УК РФ, а именно за нарушение неприкосновенности частной жизни.

«Потерпевший имеет право предъявить иск о компенсации морального вреда и требования об удалении публикаций. Вопрос о возбуждении уголовного дела должен решатся с учетом умысла и действий лица, опубликовавшего конфиденциальную информацию. Данный вопрос решается в рамках гражданского процесса, но необходимо помнить, что любая переписка, полученная без согласия, может являться предметом уголовного разбирательства, за исключением тех случаев, когда переписка получена от третьего лица, либо опубликована в свободном доступе», — объяснил Костин.

Он добавил, что кроме того, такие действия подпадают под ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых и иных сообщений граждан).

Ранее в соцсетях завирусилась история о том, девушка случайно увидела в автобусе пожилую женщину, общающуюся с нейросетью. Она сделала снимок и опубликовала его. За одну ночь фотография набрала миллион просмотров.

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