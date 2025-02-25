Мелодии военных лет можно поставить на звонок в рамках акции «Ура Победе»

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Бэлла Черкесова объявила о старте Всероссийской мобильной акции «Ура Победе!» в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Каждый из нас может позвонить по единому бесплатному номеру 1945 и получить доступ к самому разному цифровому контенту. Это хорошо всем знакомые мелодии военных лет: „Катюша“, „Синий платочек“, „Темная ночь“, „Нам нужна одна Победа“, „Прощание славянки“. Эти мелодии можно установить в качестве звонка на свой телефон», — сказала Черкесова.

Она добавила, что все желающие могут получить доступ к сводкам Советского информбюро за годы Великой Отечественной войны, которые зачитывал всесоюзно известный диктор Юрий Левитан.

В России в честь знаменательной даты — 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — стартует Всероссийская мобильная акция «Ура Победе», ее поддержал ряд сотовых операторов.

Абоненты могут бесплатно загрузить на свои устройства знаменитые военные мелодии и установить их для входящих звонков. Также есть возможность скачать праздничную символику к юбилею Великой Победы.

Подробная информация о праздничных мероприятиях, посвященных юбилею Победы, включая данную акцию, размещена на сайте.