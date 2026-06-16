Мейксин рассказал, как Петербург проведет выборы в сентябре

В сентябре в Петербурге пройдут выборы депутатов Госдумы, Заксобрания и муниципального уровня. Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин рассказал о подготовке к голосованию, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Петербуржцы выберут депутатов Государственной думы, Законодательного собрания и муниципального совета МО Автово. Также есть основания для довыборов в МО Красненькая речка, МО Новоизмайловское и МО Оккервиль.

Мейксин сообщил, что с 1 января 2026 года кандидаты смогут дистанционно открывать избирательные счета. Избиратели за рубежом будут голосовать только по партийным спискам. В агитации также урегулируют использование искусственного интеллекта.

В Петербурге впервые масштабно запустят заявления о голосовании на дому через «Госуслуги». На участках появятся онлайн-сурдопереводчики, а волонтеры смогут подать заявки через «Добро.рф». Проект «ИнформУИК» проведут в две волны — в конце августа и в сентябре, в нем задействуют более 8 тысяч членов комиссий.

Город планирует открыть около 90 экстерриториальных участков в Ленинградской и Псковской областях, а также прорабатывает участки в Мариуполе и на линии боевого соприкосновения. Видеонаблюдение установят почти везде, кроме участков для военнослужащих и медучреждений. Решение о трехдневном голосовании примет Центральная избирательная комиссия России.

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