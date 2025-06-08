Медвежата-сироты получили в подарок от жителя Приморья машину с яблоками

Житель поселка Синельниково Октябрьского района Приморского края не остался равнодушным к судьбе медвежатам-сиротам, которых привезли из Якутии в Центр реабилитации тигров и других редких животных. Он решил подарить маленьким хищникам машину яблок, сообщили в Telegram-канале центра «Тигр» .

«Благодарим Виталия Козловского из поселка Синельниково Октябрьского района за помощь нашим медвежатам! Он уже не в первый раз помогает нашим подопечным. Малыши счастливы, даже есть возможность пока полежать на яблоках», — говорится в сообщении центра.

Сотрудники учреждения сравнили медвежат в яблоках с детьми, которые играют в бассейне с шариками. В опубликованном видео видно, как медвежонок играет фруктами рядом со своими сородичами.

Медвежат-сирот нашли в середине мая на свалке поселка Чернышевский в Якутии. Косолапых атаковали местные собаки, из-за чего медвежата забрались на дерево. Местные жители сняли маленьких хищников, затем забрали на временную передержку, после чего передали в центр «Тигр» во Владивостоке.