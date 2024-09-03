«Медведя-воина» остановили при попытке незаконно пересечь границу России

сегодня в 13:30

Baza: бизнесмен пытался провести чучело медведя в доспехах через границу РФ

Предприниматель пытался незаконно пересечь государственную границу РФ с «медведем-воином» и чучелами других животных в доспехах. Мужчине грозит крупный штраф, сообщает Baza .

Бизнесмен пытался вывезти фигуры животных в ОАЭ. Однако при рассмотрении «медведя-ведьмака» на Балтийской таможне решили отправить его на экспертизу. Выяснилось, что шкура принадлежит бурому медведю, находящемуся под угрозой исчезновения.

Для пересечения госграницы с чучелом медведя требовалось специальное разрешение, однако документа у предпринимателя не оказалось.

По факту случившегося возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ. Мужчине грозит крупный штраф и конфискация чучел животных.