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Медведев: за год почти 440 тыс человек заключили контракт с Минобороны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, что около 440 тыс. человек заключили контракт с министерством обороны для поступления на военную службу в текущем году. Об этом сообщает ТАСС .

Медведев посетил с рабочей поездкой Башкирию. Он заявил, что будет обсуждаться тема отбора на военную службу.

«Результаты работы за этот год — их уже можно оценивать», — отметил Медведев.

По его словам, 440 тыс. подписавших контракт — это результат работы всех субъектов страны.