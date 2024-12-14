Медведев: сторонники «ЕР» показали реальную силу, объединив поддерживающих курс Президента

Только за 2 года партия расширила контактную базу на 2 миллиона человек. Сторонники «Единой России» являются неотъемлемой частью единой общности, отметил председатель «Единой России» на XXII Съезде партии.

«Это мощный ресурс, который обладает серьезными возможностями. Мы видим большую активность сторонников, которые через некоторое время многие из них становятся членами Партии. Ежегодно ее ряды пополняются на десятки тысяч человек. Сторонники показали свою реальную силу, объединили вокруг партии активных граждан, которые разделяют ее ценности и поддерживают курс Президента», — отметил Дмитрий Медведев.

В стране почти 900 тысяч сторонников «Единой России» и более 2,5 тысяч местных советов сторонников.

«Не так давно мы приняли решение привлечь сторонников к работе по укреплению взаимодействия „Единой России“ с некоммерческими организациями. Это — новая для них, конкретная сфера деятельности уже началась. Более 5 тысяч НКО получили поддержку Партии, в том числе финансовую. А за ними стоят миллионы волонтеров и жителей России», — добавил Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» 14 декабря проводит XXII Съезд партии в Национальном центре «Россия». В нем принимают участие более 1000 делегатов со всей страны.

На Съезде партия определит задачи на 2025–2026 годы, внесет изменения в народную программу, Устав, а также проведет ротацию руководящих органов. Планируется, что в них войдут участники СВО.

Также делегаты Съезда примут новое Положение о работе первичных организаций «Единой России». Работа над ним шла в тесном сотрудничестве с региональными и первичными отделениями партии.

Ранее, за кулисами XXII Съезда председатель регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Елена Андреева отметила, что отделение сторонников в Московской области считается одной из лучших в стране.

«Секрет заключается в кропотливой работе. Маленькие победы складываются в большие достижения. Например, недавно доставили гуманитарную помощь в центр для переселенцев и передали медицинское оборудование в Курскую область. Также, на протяжении всего года совместно с единороссами, мы передавали гуманитарную помощь и помогали расселять людей, прибывающих из Курской области. У нас много интересных проектов. Среди них хотелось бы выделить марафон „Сила России“, где любой желающий может прийти, заняться зарядкой и выбрать вид спорта. Все занятия проходят абсолютно бесплатно — нужно лишь зарегистрироваться и прийти. Мы также активно помогаем семьям военнослужащих. Буквально в этом месяце мы встретились с женщиной, у которой трое детей, и она со слезами на глазах благодарила партию за поддержку. В планах у нас — дальше помогать фронту. Ведь, каждое маленькое дело вносит свой вклад в общую победу», — сказала Андреева.