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Медсправка для водителей с 1 августа переходит в электронный формат

Эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов рассказал, что с 1 августа медицинская справка, которую получают водители после прохождения медкомисии, переходит в электронный формат, сообщает РИА Новости.

«Вместо бумажного документа теперь будут выдавать QR-код и номер справки», — отметил он.

Эти документы нужно будет предъявить в ГИБДД. Отмечается, что вся информация автоматически загрузится в систему Госавтоинспекции.

Это позволит автоматически передавать данные в ГИБДД без необходимости предоставления бумажных документов со стороны водителей.

Новые меры направлены на повышение безопасности дорожного движения за счет своевременного отстранения от управления транспортными средствами лиц, состояние здоровья которых представляет потенциальную опасность для других участников движения.