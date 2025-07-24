Медсестра из Реутова купила однокомнатную квартиру по «Соципотеке»

Благодаря программе «Социальная ипотека» медсестра из Реутова приобрела жилье в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха. Для себя она выбрала однокомнатную квартиру на вторичном рынке, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Екатерина Колошко работает в детском поликлиническом отделении городской поликлиники № 2 ГБУЗ МО «Реутовская клиническая больница». Ее общий стаж в медицине составляет 6 с половиной лет.

«После 9 класса я выбирала между педагогикой и медициной. В итоге, посовещавшись с семьей, я все же решила поступить в медицинский колледж в Екатеринбурге. И сейчас мне очень нравится моя работа, нравится помогать людям. Я веду участок, много общаюсь с маленькими пациентами и их родителями», — отметила участница программы.

О «Социальной ипотеке» Екатерина узнала от старшей медсестры, и, как только появилась возможность, сразу подала документы для участия в программе. Из съемного жилья девушка уже переехала в собственную «однушку».

«Купила квартиру на вторичном рынке в Кучино, недалеко от Реутова. Мне очень повезло, моя „однушка“ была с ремонтом и мебелью, посчастливилось найти именно такой вариант. Район здесь очень тихий, много зелени, чистый воздух. В новом доме уже освоилась и ощущаю себя очень хорошо!», — рассказала Екатерина.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте (https://minzhil.mosreg.ru/dokumenty/socialnaya-ipoteka/10-06-2021-09-37-18-vnimanie-uchastnikam-programmy-sotsialnaya-ipoteka) Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.

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