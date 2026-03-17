Медсестра Домодедовской больницы воспользовалась программой социальной ипотеки

Медицинская сестра Елена Сарычева, работающая в Домодедовской больнице более 20 лет, готовится к переезду в собственную квартиру благодаря программе социальной ипотеки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Данная инициатива, реализуемая с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, предоставляет возможность медикам и другим специалистам приобрести жильё на льготных условиях.

«Конечно, программа очень хорошая. Профессия добрая, и то, что поддерживают нас таким образом — это, конечно, замечательно. Для нас это огромная поддержка», – поделилась Елена.

С помощью социальной ипотеки ей с мужем и двумя детьми удастся переехать из общежития в трёхкомнатную квартиру, которая расположена рядом с работой.

Заместитель главного врача Домодедовской больницы Дмитрий Мальченко также отметил: «Вообще считаю, что социальная ипотека – это очень хорошая программа, которая работает. Она требует определённых требований и от медсестры, и от врача, но по сути, это удобный и доступный механизм».

Важно отметить, что социальная ипотека доступна не только медикам, но и учителям, учёным, а также молодым специалистам. Программа также помогает обеспечивать жильём многодетные семьи, детей-сирот и способствовать переселению из аварийнго жилого фонда. В 2025 году в Домодедово 64 семьи переехали в новые комфортные дома.