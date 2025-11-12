Медработников в Видном проинформировали о схемах мошенничества

Заместитель прокурора города Александр Саломаткин рассказал медицинским работникам Видновской больницы о наиболее частых способах, которые используют аферисты. Он обратил внимание, что преступники зачастую действуют через телефонные разговоры, смс-рассылки и переписку в мессенджерах, представляясь работниками банков, государственных учреждений или маскируясь под родственников, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Отдельную угрозу представляют звонки, в которых мошенники с помощью технологий копируют голоса близких, оказавшихся в сложной ситуации. Также среди распространенных уловок представитель надзорного ведомства назвал призывы проголосовать по присланной ссылке, открыть вложение с якобы фотоматериалами и оповещения о мнимом выигрыше в лотерее.

Ключевая рекомендация для врачей и всех граждан — избегать какого-либо общения с непонятными собеседниками и оставлять без внимания подозрительные смс и электронные письма, даже в случае, если они кажутся отправленными от лица коллег или руководства.