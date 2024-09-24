Медработники Подмосковья приняли участие в турнире по мини-футболу

В рамках развития корпоративной культуры в системе здравоохранения региона Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ совместно с министерством здравоохранения Подмосковья организовала турнир по мини-футболу «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ — 2024». Мероприятие прошло в минувшую субботу в Раменском округе и собрало 11 команд-участников и свыше 200 гостей, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Спортсмены представили сборные команды Московской областной станции скорой медицинской помощи, МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Домодедовской городской стоматологической поликлиники, а также Жуковской, Дмитровской, Лотошинской, Люберецкой, Мытищинской, Орехово-Зуевской, Раменской и Щелковской больниц.

«Мы стремились организовать крупное спортивное мероприятие, которое бы объединило всех медработников нашего региона. И мы это сделали! Благодарим участников за отклик, за желание побеждать, отстаивать честь своего медучреждения и Профсоюза. Поддержать спортсменов приехали исполняющий обязанности министра здравоохранения Подмосковья Максим Максимов, представители областного Минздрава, администрации Раменского городского округа, руководители ряда подмосковных больниц, болельщики. Уверена, турнир станет хорошей традицией и будет собирать все больше участников!» — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Турнир проходил в трех группах по 3-4 команды в каждой. Длились матчи по 30 минут. По результатам, победу одержала команда Жуковской областной клинической больницы, второе место заняли спортсмены из Мытищинской областной клинической больницы. Бронзовым призером турнира стала команда Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Звание «Лучший нападающий» получил Алексей Волчков (Жуковская ОКБ), «Лучший защитник» — Раджаб Магомедов (Мытищинская ОКБ), «Лучший вратарь» — Хасан Насипов (Скорая помощь).

Мероприятие прошло при поддержке Банка «ВТБ», администрации Раменского городского округа и спортивной школы «Сатурн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.