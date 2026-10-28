Медработники Подмосковья подали почти 10 тыс заявок на компенсацию аренды жилья

Медицинские работники с начала года направили через портал госуслуг Московской области порядка 10 тыс. заявлений на выплату за аренду жилья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». С начала года медработники подали порядка 10 тыс. заявлений на компенсацию аренды жилья.

Выплату могут оформить специалисты с высшим или средним медицинским образованием, которые работают в учреждениях государственной системы здравоохранения Подмосковья не менее чем на одну полную ставку. У заявителя и членов его семьи не должно быть жилья в собственности на территории Московской области.

Размер компенсации составляет от 20 до 30 тыс. рублей в зависимости от городского округа, где работает специалист. Если за выплатой обращается семья, в которой оба супруга — медработники, сумма составляет от 30 до 45 тыс. рублей.

В услугу внедрили сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет приложения к электронному заявлению и выявляет неверные файлы. Другой сервис помогает избежать дублирующих заявок: автоматически находит ранее поданное, но еще не рассмотренное аналогичное заявление, а также уже назначенную выплату.

В онлайн-форме достаточно указать номер зарплатной карты «МИР». Умный сервис проверит его корректность и сообщит об ошибке.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.