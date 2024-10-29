Медработники Балашихинской больницы посетили Ржев

Группа из 50 человек прогулялась по городу воинской славы, посетила краеведческий музей — один из старейших в Тверской области, где расположена диорама «Бой за Ржев». В истории Второй мировой войны именно Ржевская битва стала самым длительным и кровопролитным сражением. Кроме того, медики увидели Оковецкий кафедральный собор, возведенный в стиле позднего классицизма. Заглянули в Покровскую старообрядческую церковь.

Программа также включала посещение Ржевского филиала Музея Победы в деревне Хорошево. Этот небольшой деревянный дом известен тем, что в 1943 году здесь останавливался на ночь Иосиф Сталин. Большое впечатление на сотрудников больницы произвел Ржевский мемориал памяти.

«Это крупнейший мемориальный комплекс, он очень величественный — в этом мы убедились своими глазами. Его открыли на месте кровопролитных боев в память о всех солдатах Великой Отечественной войны. В мемориал входит интерактивный музей и монумент Советскому солдату высотой 25 метров. Очень трогательно и красиво смотрится бронзовая фигура солдата-воина, которую словно уносит на крыльях памяти стая журавлей», — рассказала заместитель председателя профсоюзной организации Балашихинской больницы Ольга Большова.

Участники экскурсии возложили венок и цветы к монументу и сделали совместную фотографию.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.