Медиков Балашихи поздравили с наступающим 8 Марта

Цветы и подарки медикам вручили депутат Совета депутатов округа Сергей Щукин, члены Общественной палаты Балашихи, добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтёры Подмосковья» и молодогвардейцы города.

Праздничное мероприятие прошло в рамках акции «Твори добро, Балашиха». Волонтеры и молодогвардейцы поблагодарили медработников за непростой труд и поздравили с наступающим праздником.

"По хорошей и доброй традиции мы поздравляем с 8 марта сотрудников, которые находятся на своих рабочих местах. Сегодня мы приехали к медикам. Ежедневно 24 на 7 наши дорогие и замечательные медсестры, врачи, санитарки заботятся о нас, пациентах, о жителях Балашихи и спасают жизни, - сказала председатель Общественной палаты округа, руководитель Регионального ресурсного центра "Волонтеры Подмосковья" в Балашихе Елена Жарова.

Акция «Твори добро, Балашиха» проходит в округе 8 лет. Совместно со спонсорами и меценатами добровольцы и волонтеры вручают подарки нуждающимся, членам семей участников СВО, а также работникам и жителям Балашихи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.