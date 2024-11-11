Медикаменты и платформу для перевозки раненых отправили в зону СВО из Подольска

Гуманитарный груз доставил участникам СВО житель Подольска Георгий на передовую на Сватовское направление. В его посылке медикаменты, одежда, окопные свечи, платформа для перевозки раненых, а также пирожки. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Выпечку приготовила активистка Елена Видейкиене из деревни Валищево. Вместе с односельчанами она уже на протяжении года собирает и отправляет гуманитарную помощь для бойцов. Каждый месяц жители собирают посылки для защитников: заливают окопные свечи, готовят домашнюю еду, плетут сети и многое другое.

Перед поездкой всю собранную помощь отец Сергий освятил в церкви Успения Пресвятой Богородицы.

«Благословение батюшки получено, все у нас будет хорошо. Огромное спасибо всем, кто принимал участие, жителям деревни Валищево и Ивантеевки. Нас уже 340 человек. Мы — сила. Победа будет за нами!» — поделился Георгий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.