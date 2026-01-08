Мед, оливковое масло и БАДы: товары с наибольшим уровнем фальсификата в 2025 г

Роскачество выявило больше всего фальсификата в меде и оливковом масле

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в прошлом году проблемными товарами по уровню фальсификации были мед, сыр в пицце, оливковое масло и БАДы, сообщает ТАСС .

«С 2024 года мы ведем системную работу по очищению рынка меда. <…> В 2026 году мы продолжим мониторинг, чтобы добиться полной прослеживаемости „от улья до полки“», — сказал Протасов.

По его словам, важным шагом в этом направлении стало создание Хартии добросовестных участников рынка меда. Она объединяет честных производителей и продавцов в стране.

Как уточнил собеседник, в 45% проверенных образцов сыра в пицце специалисты выявили незаявленные растительные жиры. В оливковом масле были признаки фальсификации в 47% образцов, в основном речь идет о примесях более дешевых масел.

Что касается БАДов, то, по данным главы Роскачества, исследование товаров с Омега-3 обнаружило, что содержание заявленных активных веществ в них колеблется от 15% до 60%, что говорит о дефектах входного контроля у некоторых производителей, техсбоях и иногда желании сэкономить на сырье в ущерб качеству.

К благополучным категориям товаров по итогам проведенных в минувшем году исследований Протасов отнес минтай, цикорий, рыбные консервы из сардины, макаронные изделия и сыр с плесенью.

