Мечтать полезно: новый номер журнала «Сноб» посвятили мечтателям

Новый, 109-й номер журнала «Сноб» посвятили мечтам, в нем решили разрушить стереотип о мечтателях как об оторванных от реальности романтиках, сообщает Сноб .

По мнению главреда издания Никиты Павлюка-Палюченко, выражение «мечтать не вредно» произносят с неверной интонацией.

«Мечтать полезно! Попробуйте убедить в обратном героев этого номера — настоящих мечтателей», — отметил он.

Издатель проекта Марина Геворкян объяснила, что мечтатель — это вовсе не противоположность тому, кто уверенно идет к своей цели. Наоборот, это все об одном: мечта — процесс, а ее цель — результат.

В весеннем выпуске тему воплощения мечты в жизнь раскрывают актер Эльдар Калимулин, хоккеист Александр Овечкин, сооснователь бренда одежды Monochrome Николай Богданович и другие.

На обложке свежего «Сноба» читатели найдут картину художника Ростана Тавасиева в технике «бегемотопись» с изображением маленького розового пони, взмывающего ввысь.