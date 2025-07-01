В социальной сети X обсуждают предложение Верховного представителя Европейского Союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас ужесточить санкции против России, сообщает «Царьград» .

«Как предыдущие 19 тыс. санкций способствовали миру на Украине? Эта женщина полностью бредит», — написал пользователь Tsotne Bakuria.

Другие читатели напомнили, что предыдущие санкции против РФ уже успели серьезно навредить европейским странам: усугубились экономические проблемы — теперь жители больше платят за электричество. Еще часть пользователей призывает ликвидировать Евросоюз и НАТО.

Ранее глава дипломатии ЕС заявила, что всеобъемлющая угроза со стороны России «нависает над миром», и подчеркнула необходимости сохранения единства между НАТО и ЕС, а также сравнила происходящее с событиями времен холодной войны. До этого она пообещала, что скоро Европа навсегда откажется от российского газа.