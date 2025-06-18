«360-градусная угроза миру»: Каллас высказалась о России

сегодня в 22:11

Выступая в Европарламенте, глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила о всеобъемлющей российской угрозе, нависшей над миром, сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

«Я говорила вначале об угрозе России Европе, но Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру», — заявила она.

Каллас акцентировала внимание на необходимости сохранения единства между НАТО и Евросоюзом, проводя параллель с периодом холодной войны.

Ранее глава дипломатии ЕС говорила о том, что Европа навсегда откажется от российского газа.