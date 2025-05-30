Мебельное производство в Подмосковье выросло почти на 50%

В январе–апреле 2025 года в Московской области резко выросло производство мебели. Рост сектора в отчетном периоде составил 47,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«В первые четыре месяца 2025 года наибольшие темпы роста в промышленности Подмосковья были зафиксированы в мебельном производстве, которое выросло на 47,4%. Также значительно опережает средние темпы роста промпроизводства в регионе сектор электрооборудования — в отчетном периоде рост отрасли составил 29,7%», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Также значительный рост продемонстрировал сектор производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — 18%. На 17,8% выросло производство прочих готовых изделий, на 15,1% — производство компьютеров, электронных и оптических изделий.

Общий рост промпроизводства Московской области в январе–апреле этого года составил 6,6%. Рост обрабатывающего производства составил 7,2%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.