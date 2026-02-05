МЧС проведет мероприятие по пожарной безопасности в Звенигороде 7 февраля

Мероприятие «Азбука пожарной безопасности» состоится 7 февраля на стадионе «Спартак» в Звенигороде. Гости узнают о правилах пожарной безопасности и смогут принять участие в конкурсах, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

7 февраля на стадионе «Спартак» в Звенигороде сотрудники МЧС проведут мероприятие «Азбука пожарной безопасности». Начало запланировано на 12:00, вход свободный, возрастных ограничений нет.

Посетителей на входе встретит ростовая кукла «Огнетушитель», которая раздаст наглядные материалы по пожарной безопасности. Гости смогут ознакомиться с современным оснащением спецтехники, увидеть демонстрацию подачи воды и научиться пользоваться огнетушителем.

В рамках мероприятия пройдет творческий конкурс рисунков на тему пожарной безопасности и 35-летия МЧС России. Победители получат автономные пожарные извещатели в качестве призов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.