МЧС предупредило жителей Подмосковья об ухудшении погоды

МЧС: густой туман и высокая пожароопасность ожидается в Подмосковье

Густой туман и высокая пожароопасность ожидается в Подмосковье в ближайшие сутки, сообщил старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Андрей Лысиков.

В ночные и утренние часы 8 июня в Московской области ожидается густой туман с видимостью менее 700 метров.

Спасатели призывают автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах, использовать противотуманные фары и соблюдать безопасную дистанцию. Пешеходам советуют носить светоотражающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Одновременно в регионе объявлен высокий уровень пожароопасности.

В Наро-Фоминском городском округе введен 5 класс угрозы — самый высокий показатель. МЧС настоятельно просит жителей воздержаться от разведения костров, сжигания мусора и курения в неположенных местах.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить по телефону 112.