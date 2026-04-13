МЧС предупредило о тумане в Москве в понедельник

Утром в понедельник до 9 часов в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 м, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 09.00 мск 13 апреля местами в Москве ожидается туман с видимостью 100-500 метров», — говорится в сообщении.

Водителям напомнили, что за рулем в туман следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Также на дороге следует избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

