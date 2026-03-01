МЧС предупредило о сильном тумане в столице в воскресенье

Утром в воскресенье до 10 часов местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Водителям напомнили, что за рулем в туман следует значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также на дороге следует избегать внезапных маневров: обгонов, перестроений и опережений.

Еще важно учитывать, что туман скрадывает расстояние.

Не нужно оставлять детей без присмотра. В непогоду необходимо быть внимательными и осторожными.

