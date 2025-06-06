МЧС представило в Реутове уникальный спасательный комплекс

Высокотехнологичная спецтехника поступила на вооружение пожарно-спасательной части.

Комплекс состоит из двух мощных машин — АНР-1 и АНР-2. Каждое из этих специализированных транспортных средств весит по 26 тонн, имеет вездеходное шасси, а внутри — погружные гидравлические насосы. Производительность комплекса — до 200 литров в секунду, при этом он может подавать воду на расстояние до трёх километров. Забирать воду техника способна из различных источников, включая необорудованные пирсы, мосты, реки и озёра при глубине от 1,5 метра. Несмотря на внушительные размеры, управление остаётся простым и автоматизированным: через компьютерную систему или вручную — с помощью рычагов.

По словам заместителя начальника пожарно-спасательной части по проведению пожарно-спасательных работ Сергея Худоногова, новая техника значительно повышает эффективность работы и готова к выполнению задач любой сложности. Своё первое задание машины уже выполнили во время ликвидации последствий наводнения в Орске Оренбургской области.

Специализированная пожарно-спасательная часть в Реутове обеспечивает безопасность не только жителей наукограда. Сотрудники части выезжают в командировки во все регионы, где требуется их помощь. Новый комплекс повысит эффективность работы пожарных расчетов и позволит оперативно реагировать на пожары и другие чрезвычайные ситуации по всей стране.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.