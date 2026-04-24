МЧС Подмосковья подписало соглашение со старостами сел

Соглашение о взаимодействии заключили Главное управление МЧС России по Московской области и Ассоциация старост сельских населенных пунктов региона. Документ направлен на профилактику пожаров и снижение рисков чрезвычайных ситуаций в отдаленных территориях, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

Торжественная церемония подписания прошла в Главном управлении. Участие в ней приняли начальник ведомства генерал-майор внутренней службы Алексей Павлов, председатель Ассоциации старост Федор Степанов, а также руководители территориальных отделов надзорной деятельности и сотрудники пожарно-спасательных гарнизонов.

Алексей Павлов подчеркнул значимость прямого диалога и совместной профилактической работы.

«Все пожары на 99 % имеют свою причину — это человеческий фактор. С жителями необходимо проводить плотную профилактическую работу. Лучше предупредить, чем потом устранять последствия. Уверен, что соглашение станет отправной точкой нашей совместной деятельности и поможет сделать жизнь в Подмосковье спокойнее и безопаснее», — подчеркнул Алексей Павлов.

Документ определяет формы сотрудничества: информирование жителей об оперативной обстановке и сезонных рисках, проведение совместных профилактических рейдов, работу с многодетными семьями и семьями в трудной жизненной ситуации, а также правовое просвещение. Стороны договорились обмениваться информацией о чрезвычайных ситуациях и нарушениях требований пожарной безопасности и привлекать старост к взаимодействию с территориальными отделами надзорной деятельности.

В рамках мероприятия отличившимся старостам из Сергиево-Посадского, Егорьевского, Можайского, Зарайского, Волоколамского, Раменского и Коломенского округов вручили благодарственные письма. Председатель Ассоциации также отметил сотрудников надзорных подразделений и руководителей пожарно-спасательных отрядов. Соглашение вступило в силу с момента подписания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.