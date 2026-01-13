МЧС Подмосковья определило задачи на зимний период 2026 года

Главное управление МЧС России по Московской области провело видеосовещание с руководителями подразделений, на котором определило приоритетные направления работы на зимний период 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В режиме видеоконференции руководство Главного управления МЧС России по Московской области собрало начальников пожарно-спасательных гарнизонов, территориальных отделов надзорной деятельности, представителей «Мособлпожспаса», ГИМС, Системы 112 и других подразделений для постановки задач на зимний период 2026 года.

Основные направления работы включают оперативное управление, гражданскую оборону, предупреждение чрезвычайных ситуаций, организацию пожаротушения, проведение аварийно-спасательных работ, надзорную и профилактическую деятельность, а также обеспечение безопасности на водных объектах и материально-техническое обеспечение.

Особое внимание уделяется профилактике пожаров и происшествий на водоемах. В 2025 году комплекс профилактических мер позволил снизить число погибших на пожарах на 19%, а среди несовершеннолетних — на 33%. Профилактическая работа будет направлена на информирование населения о мерах безопасности и консультирование граждан.

Для предотвращения происшествий на льду специалисты ежедневно мониторят толщину льда в 170 потенциально опасных местах на 117 водоемах в 53 округах. В этих точках устанавливаются информационные аншлаги, спасательные посты и знаки.

В период празднования Крещения Господня с 18 на 19 января муниципалитетам поручено провести превентивные мероприятия и оборудовать места для купаний на водоемах.

Также поставлены задачи по подготовке к весеннему половодью, пожароопасному сезону, проведению областных учений и развитию добровольных пожарных объединений. Продолжится организация площадок для пожарной техники у многоквартирных домов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам городских округов контролировать подготовку к зиме. Он подчеркнул, что главы должны совершать выезды на строящиеся объекты, знать сильные и слабые стороны.

«Если котел будет работать хорошо, по трубам будет идти нужное давление — мы сами знаем прекрасно, насколько важно управляющим компаниям, а значит, вам, уважаемые главы, работать с тем, что связано с подготовкой и структурой в жилом доме. Поэтому на следующих наших мероприятиях мы будем безусловно выносить все эти слагаемые для того, чтобы своевременно подготовиться к зиме. Темп должен быть высоким, вы прекрасно это понимаете», — сказал Воробьев.