МЧС опубликовало рекомендации по действиям при угрозе террористического акта

ГУ МЧС России по Московской области поделилось рекомендациями, которые помогут гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. У каждой семьи должен быть план действий в случае ЧП.

Обнаружение подозрительного предмета или людей

Ведомство советует обращать внимание на подозрительных людей, предметы, сообщать о них правоохранителям. Нельзя оставлять багаж без присмотра и принимать от незнакомцев пакеты и сумки.

Нельзя трогать обнаруженный предмет. Нужно сделать все, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. Родителям советуют разъяснить детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.

Получение информации об эвакуации

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, нужно соблюдать спокойствие и четко выполняйте их команды.

При нахождении в квартире нужно выполнить следующие действия:

взять личные документы, деньги, ценности;

отключить электричество, воду и газ;

оказать помощь в эвакуации пожилым и тяжело больным людям;

обязательно закрыть входную дверь на замок — это защитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

не допускать паники, истерики и спешки, помещение покидать организованно.

Поведение в толпе

Ведомство рекомендует избегать больших скоплений людей. Если человек все же оказался в толпе, то он должен позволить ей нести его, но попытаться выбраться. Любыми способами нужно удерживаться на ногах.

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, нужно освободиться от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода.

Захват в заложники

Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. Если гражданин оказался в заложниках, рекомендуется придерживаться следующих правил поведения:

неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Нельзя допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

нужно быть готовым к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок;

нужно переносить лишения, оскорбления и унижения, нельзя смотреть преступникам в глаза и вести себя вызывающе;

не пытаться оказывать сопротивление, не проявлять ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;

нужно найти безопасное место для детей, постараться закрыть их от случайных пуль, по возможности находиться рядом с ними;

при необходимости выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать истерики и паники.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению нужно неукоснительно соблюдать следующие требования:

лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;

ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять человека за преступника;

если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон.

В ведомстве порекомендовали всегда контролировать ситуацию вокруг себя, особенно находясь на объектах транспорта, в культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах.