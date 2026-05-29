МЧС опровергло сведения о запрете использования телефонов на АЗС

Информация о том, что в России с начала лета собираются ввести запрет на использование мобильных телефонов на АЗС, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Ранее в Сети распространилась информация, что с 1 июня за разговоры по телефону на АЗС вне машины россиянам будет грозить отказ в обслуживании или внесение в черные списки. Отмечалось, что это связано с правилами пожарной безопасности.

В МЧС отрицают эти сведения. Там напомнили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации АЗС определяется правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными правительством, а также сводом правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

Сейчас в этих документах нет прямого запрета на использование смартфонов на АЗС. В МЧС подчеркнули, что введение такого запрета на данный момент не планируется.

