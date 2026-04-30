МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за заморозков

Ночью и утром 2 и 3 мая в степных и предгорных районах Крыма прогнозируются заморозки до -2 градусов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщает «Крымская газета» .

По данным ведомства, понижение температуры ожидается в ночные и утренние часы. Спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности и учитывать погодные условия при планировании работ и поездок.

ГУ МЧС России по Республике Крым рекомендовало принять меры по защите сельскохозяйственных насаждений. Растения советуют укрыть полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой.

Также в период похолодания рекомендуется воздержаться от длительных походов в горно-лесную местность. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, не превышать скорость и строго соблюдать правила дорожного движения.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру «112», «01» или «101» с мобильного телефона. Телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым: (3652) 55-09-04.

