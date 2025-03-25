МЧС и «Россети» договорились о совместной работе по предотвращению ЧС

В Москве состоялась рабочая встреча главы МЧС России Александра Куренкова и генерального директора ПАО «Россети» Андрея Рюмина. Участники обсудили меры по предотвращению ЧС в сетевом хозяйстве, включая подготовку к паводкам и пожароопасному сезону, сообщила пресс-служба компании ПАО «Россети».

«Спасатели с энергетиками регулярно отрабатывают алгоритмы взаимодействия при условных нештатных ситуациях, в том числе ваши специалисты принимали участие во всероссийских командно-штабных учениях на прошлой неделе. Вводные по паводкам и пожарам были максимально приближены к реальности», — отметил Куренков.

Он пояснил, что это позволило оценить слаженность действий, в том числе по вопросам восстановления электроснабжения населенных пунктов и объектов инфраструктуры

«Ежегодно мы проводим более 150 совместных учений с МЧС России, ведем активную работу по совершенствованию инструментов информационного обмена, развиваем взаимодействие по другим вопросам. Без такого сотрудничества невозможно обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, а при необходимости оперативно устранять последствия неблагоприятных погодных и стихийных явлений», — подчеркнул Рюмин.

С 2020 года ведется интеграция информационных систем МЧС и «Россети». В частности, в ведомство передаются данные о расположении и параметрах энергообъектов для контроля обстановки и минимизации рисков от лесных пожаров.

Дополнительно в геоинформационную систему «Россетей» поступают сведения космического мониторинга о природных пожарах. В перспективе планируется подключение данных о паводках и подтоплениях — соответствующий модуль системы «Атлас опасностей и рисков» МЧС сейчас разрабатывается.