МЧС: гроза, дождь и порывистый ветер ожидаются в Подмосковье 14 августа

В Подмосковье ожидается ухудшение погодных условий. В ближайшие часы в регионе пройдут грозы, кратковременные дожди с порывами ветра 12–15 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Такая погода сохранится в Подмосковье до 21:00. Водителей призвали быть аккуратными на дороге, снизить скорость, увеличить дистанцию, включить ближний свет или противотуманные фары. Не стоит парковаться под деревьями или рекламными щитами.

Пешеходам не нужно находиться на открытых пространствах и у водоемов. Важно не укрываться под деревьями, ЛЭП и металлоконструкциями.

Дома жителей Подмосковья призвали отключить от сети неиспользуемую технику, убрать предметы с балконов, плотно закрыть окна. По возможности лучше оставаться в помещениях.