Мазутные пятна достигли Евпатории в Крыму

Единичные участки, загрязненные мазутом, обнаружили в крымской Евпатории. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городской администрации Александр Юрьев.

«На побережье Евпатории обнаружены единичные участки, загрязненные мазутом. Коммунальные службы к этому были готовы, сразу же приступили к сбору загрязненного грунта и ликвидации последствий выбросов», — сообщил населению Юрьев.

Глава администрации Евпатории подчеркнул, что лично проинспектировал береговую линию и убедился в том, что загрязнения мазутом носят единичный характер. Тем не менее, ситуация находится на контроле, так как постоянно меняется из-за силы ветра и волнения моря.

Юрьев рекомендовал населению при обнаружении мест разлива мазута или птиц, пострадавших от загрязнения, звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу: +7 (365-69) 4-20-50, +79788987909 или сообщать об этом волонтерам по номеру +79787042640.

В настоящее время все спасенные пернатые проходят процедуру очистки в городских службах, после чего их направляют на восстановление в парк «Тайган».

Ранее сообщалось, что в Севастополе ввели режим ЧС регионального значения в связи с разливом мазута.