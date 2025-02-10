Мавзолей в Москве закроют с 18 февраля по 14 апреля

С 18 февраля по 14 апреля закроется Мавзолей В. И. Ленина и некрополь у Кремлевской стены в Москве, сообщает пресс-служба Федеральной службы охраны РФ.

В это время там будут проводить профилактические работы.

Ранее доступ к мавзолею и некрополю ограничивали 29 июня и 6 июля.

Мавзолей является памятником-усыпальницей на Красной площади у Кремлевской стены в Москве, где с 1924 года в прозрачном саркофаге сохраняется тело Владимира Ленина.