Мавзолей В. И. Ленина закроют для посещения 4 ноября
Фото - © Мавзолей Ленина в Москве/Медиасток.рф
Мавзолей имени Владимира Ильича Ленина нельзя будет посетить 4 ноября, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
Также гостям закроют доступ к некрополю у Кремлевской стены.
«Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 4 ноября 2026 года осуществляться не будет», — отметили в ФСО.
4 ноября в России отмечается День народного единства.
В обычные дни Мавзолей имени Ленина открыт со вторника по четверг, а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00
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