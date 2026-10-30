Мавзолей В. И. Ленина закроют для посещения 4 ноября

Мавзолей имени Владимира Ильича Ленина нельзя будет посетить 4 ноября, сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Также гостям закроют доступ к некрополю у Кремлевской стены.

«Допуск посетителей в Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлевской стены 4 ноября 2026 года осуществляться не будет», — отметили в ФСО.

4 ноября в России отмечается День народного единства.

В обычные дни Мавзолей имени Ленина открыт со вторника по четверг, а также в субботу и воскресенье с 10:00 до 13:00

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