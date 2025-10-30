Мавзолей Ленина закроют для посещения в День народного единства

Мавзолей имени Владимира Ильича Ленина закроют 4 ноября 2025 года в честь Дня народного единства. Об этом сообщает отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.

Также посетителям нельзя будет подходить к некрополю у Кремлевской стены. Там будут проводить праздничные мероприятия.

В обычные дни мавзолей принимает гостей во вторник, среду, четверг и субботу. Посетить его можно с 10:00 до 13:00.

Войти в мавзолей можно бесплатно. Однако необходимо отстоять очередь в кассе в Александровском саду и пройти через КПП рядом с Никольской башней.

